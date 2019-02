Le telecamere di “Striscia la Notizia” mostrano lo stato in cui versa un viadotto sulla Roma-L’Aquila, nei pressi di Tornimparte, dopo le numerose segnalazioni ricevute da passanti e automobilisti. Sul posto l’inviato Jimmy Ghione: “Guardate il cemento che si è staccato, ci sono pezzi caduti dall’alto. Il ferro è rotto, alcuni resti sono qui sotto” commenta spostando alcuni calcinacci a terra.



I piloni, secondo la trasmissione in onda su Canale 5, versano uno in condizioni peggiori dell’altro: "Il ferro esposto alle intemperie sembra essere già stato attaccato dalla ruggine". Sulla situazione preoccupante del ponte si esprime anche l’architetto Marco Colcerasa, intervistato da “Striscia la Notizia”: “Questo stato denuncia un trentennio di trascuratezza: si devono attivare delle indagini. Se non si chiude il viadotto, si può almeno limitare il traffico”.