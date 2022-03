"Ucraini e russi correte insieme", è bufera sulla maratona di Firenze: scoppia il caso diplomatico?

Polemiche a Firenze per "Half Marathon", competizione podistica giunta alla 38esima edizione, in programma il 10 aprile.

Nella promozione, sotto lo slogan "Run for Peace!" con bandiera arcobaleno, si annuncia l'iscrizione gratuita per gli atleti ucraini e russi, invitandoli insieme a correre "per la pace". "Crediamo che lo sport debba unire e non dividere o escludere", spiegano gli organizzatori, ma l'idea non è piaciuta a tutti. Anzi. Il messaggio, che sembra equiparare la condizione di ucraini e russi nonostante le rispettive posizioni nel conflitto siano ben diverse, ha innescato fortissime proteste da parte degli atleti ucraini che accusano i promotori la propaganda della Russia. E potrebbe scoppiare il caso diplomatico.