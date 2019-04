Toscana, "Striscia la Notizia" smaschera il guaritore a domicilio

In Toscana c’è un presunto guaritore che si dichiara in grado di curare con l’imposizione delle mani, tramite “fasci di luce miracolosi”. “Striscia la Notizia” ha messo alla prova il santone e ha registrato alcune delle sue sedute private. Queste si svolgono a domicilio, e in una di queste l'uomo ha consigliato alla famiglia di una bambina malata terminale di "non portarla in ospedale", perche le sue cure starebbero funzionanado.



Una volta smascherato, il santone ha reagito in modo aggressivo. “Non avete dignità, io non ho mai parlato di miracolo, mi fate schifo”, ha risposto all’inviata della trasmissione, Chiara Squaglia.