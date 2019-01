È stata segnalata una pagina Facebook dove abbondano post, video e fotografie che narrano di malattie sconfitte durante incontri di preghiera nelle case dei diretti interessati. A capo di tutto questo un uomo, che gira l'Italia attirando proseliti promettendo guarigioni in ogni tappa. Due ganci di "Striscia la Notizia" hanno preso parte a una di queste sedute, dove il guaritore si presenta come un prescelto divino: "Ho sentito la sua chiamata due anni fa e da allora non ho smesso di pregare per guarire la gente. Una persona doveva operarsi all'anca da quattro anni, mi è bastata una preghiera perché si mettesse a correre nel parcheggio".



Diabete, osteoporosi, forti miopie, ictus. Non c'è nulla che quest'uomo non sia in grado di guarire, tutto naturalmente senza l'utilizzo di farmaci ma solo con la forza della fede. Al di là di questi miracoli, c'è anche il fatto che chiunque può diventare un guaritore, persino un bambino. "Ci sono discepoli di quattordici, quindici, sedici e diciassette anni, camminano per le scuole, pregano e guariscono i compagni".



Inizia poi la vera sessione di preghiera, durante la quale i due ganci fingono un malessere inesistente che viene subito guarito. Non solo, secondo il guaritore sono già diventati taumaturghi dopo un solo incontro. La questione però è ben lungi dall'essere risolta e "Striscia la Notizia" promette un nuovo faccia a faccia con l'uomo.