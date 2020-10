Scuola, 400 cattedre disponibili ad Arezzo ma l'assegnazione va deserta: all'appello arrivano 15 docenti

Coronavirus, mascherine nelle scuole e negli aeroporti Ansa 1 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 14 di 14 Ansa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

I posti disponibili erano più di 400, ma all'appello si sono presentati solo 15 docenti. E' successo in provincia di Arezzo, dove l'assegnazione delle cattedre agli insegnanti precari è andata quasi deserta. I posti erano riservati ai docenti per coprire i ruoli definiti "di sostegno". Dietro la scelta di non presentarsi, ci sarebbero i timori legati all'emergenza sanitaria. Il provveditorato ha annunciato che presto sarà indetta un'altra convocazione.