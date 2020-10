In Italia ci sono 2.257 nuovi casi di coronavirus con 60.241 tamponi effettuati (domenica ci sono stati 2.578 casi con 92.714 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 16 decessi. Le terapie intensive sono in aumento di 20 unità e ci sono 200 ricoverati in più. Altri 767 i guariti. Nessuna Regione a zero casi: quella con il maggior incremento è la Campania (431).

In Lombardia la percentuale dei positivi sale al 3,1% In Lombardia sono 251 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di 8.075 tamponi effettuati: la percentuale dei positivi è dunque pari al 3,1%, in aumento rispetto alle precedenti rilevazioni, sempre intorno al 2%. Di questi 251, 44 sono classificati come "debolmente positivi", mentre uno solo deriva da test sierologico. Crescono anche i ricoveri: +2 in terapia intensiva e +9 in reparti non intensivi. I morti nelle ultime 24 ore sono stati due, con un totale che arriva a 16.973 vittime ufficiali. Monza e Brianza la provincia con il maggior numero di nuovi casi (96), davanti a Milano (87). Nessun caso rilevato nel Lodigiano.

In Campania 431 nuovi casi in 24 ore Sono 431 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore in Campania su 4.867 tamponi esaminati. Ad oggi sono 14.768 i positivi su un totale di 632.399. Si è registrato un decesso (il totale è pari 466 persone) mentre sono 121 le persone risultate guarite su un totale di 6.593 persone.

Nessuna Regione a zero contagi A tripla cifra a livello di nuovi contagi anche il Lazio (248), il Veneto (230), la Toscana (185), l'Emilia-Romagna (167), il Piemonte (129), la Sicilia (128) e la Liguria (107). La Regione italiana in cui si registrano meno positivi nelle ultime 24 ore è il Molise con 2, tutte le altre almeno in doppia cifra.