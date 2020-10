Il salotto come classe, mamma e papà come insegnanti: a Treviso parte l'home schooling

Il salotto come classe, mamma e papà come insegnanti, il giardino di casa come cortile per la ricreazione. Aula, lavagna e banco addio. Ecco l’home schooling, meglio conosciuto come educazione parentale. Nato nei Paesi anglosassoni, in italia è un fenomeno in espansione in alternativa scuola post-coronavirus, come racconta a NewsMediaset la fondatrice di EduAcademy. Con la testimonianza di una famiglia di Conegliano Veneto (Treviso).