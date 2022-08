Rigassificatore a Piombino, la protesta del sindaco di Fdi: "Oggettivamente pericoloso"

"Stiamo protestando perché riteniamo che collocare un rigassificatore all'interno del piccolo porto di Piombino sia oggettivamente pericoloso".

Francesco Ferrari

Fratelli d'Italia

, sindaco di Piombino eletto con, si oppone fermamente alla possibilità di un rigassificatore nel porto della sua città.

Durante la serata di protesta contro il rigassificatore nella città toscana, il primo cittadino ha spiegato le sue ragioni a "

Quarta Repubblica"

rigassificatori

: "I piombinesi non sono bimbi, lo hanno dimostrato nella storia, hanno prodotto rotaie e acciaio per tutta Italia - ha detto -. Oggi la città di Piombino ospita una discarica per rifiuti speciali che raccoglie rifiuti da tutta Italia. Siamo anche favorevoli aie siamo anche consapevoli della crisi energetica che il nostro Paese sta attraversando, ma non in un porto così piccolo".