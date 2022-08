Casa autosufficiente, ecco le abitazioni green del Veneto: "Così viviamo senza bollette"

Con la preoccupazione che cresce in vista dei rincari di luce e gas per l'autunno, c'è chi si farà trovare pronto all'aumento del costo dell'energia grazie ad

abitazioni autosufficienti

"Zona Bianca"

Spinea

Venezia

Giorgio Malavasi

. Le telecamere dihanno mostrato due case green che si trovano in Veneto e che permetteranno ai proprietari di affrontare serenamente la stagione invernale. La prima è a, in provincia di: pannelli fotovoltaici, batterie che raccolgono l'energia e ionizzazione dell'aria interna, permettono a questa casa green di vivere senza sprechi. "La realizzazione di una casa di questo tipo è alla portata di tutti - spiega il proprietario dell'abitazione-. L'insieme della spesa per riscaldare, cucinare, illuminare e far funzionare gli elettrodomestici è intorno ai 50 centesimi, meno di un caffé al giorno"

Leggi Anche Inverno, quanto costeranno gas e pellet per riscaldarci

Daniele Piotto

800 euro

Delle 38 abitazioni di questo tipo presenti in Italia, una si trova anche a Padova: "Si tratta di una casa di 300 metri quadrati - dice il proprietario- nata per consumare quasi zero, la mia spesa annuale si aggira intorno agli". Tuttavia, Piotto lamenta uno scarso aiuto da parte dello Stato: "Mi sono preoccupato di mettere in piedi da zero una casa a impatto zero, ma non ho ricevuto nessun tipo di incentivo".