L'alternativa alle microplastiche: fibre di seta biodegradabili

: è l'idea di un gruppo di ricercatori delche in uno studio pubblicato sulla rivista Small propone di sostituire le sottilissime plastiche usate in moltissimi ambiti, ad esempio per incapsulare i principi attivi di alcuni farmaci e integratori, con le fibre di scarto della lavorazione della seta biocompatibili per l'uomo. Le microplastiche sono diventante nel tempodovuto all'uso della plastica: le microparticelle possono infatti prodursi in modo 'accidentale' dalla decomposizione di materiali più grandi oppure dall'usura, ad esempio dai vestiti con fibre sintetiche, essere impiegate direttamente come nei dentifrici o per incapsulare i principi attivi dei farmaci, vitamine o integratori alimentari. Si tratta di filamenti microscopici che facilmente entrano nella catena alimentare e proprio per questo dovranno essere completamente eliminate entro il 2025 dall'intero mercato europeo. Una possibile soluzione per quanto riguarda l'incapsulamento dei farmaci potrebbe arrivare dagli: le fibre poco utili per l'uso tessile possono essere lavorate infatti per produrre. Una tecnica, spiegano i ricercatori, a basso costo e facilmente scalabile negli impianti industriali. Si stima che in Europa le microplastiche aggiunte nei prodotti rappresentino all'incirca il 15% di tutte le plastiche disperse nell'ambiente e soluzioni come questa proposta dal Mit potrebbero dare un contributo importante per la loro eliminazione completa.