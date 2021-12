Pistoia, il Covid uccide un'intera famiglia di testimoni di Geova in pochi giorni: nessuno di loro era vaccinato

Padre, madre e figlia uccisi in quattro giorni dal Covid . La tragedia è avvenuta nel Pistoiese, in una zona dove negli ultimi tempi c'è stata una raffica di contagi. Guido Martinelli , la moglie Vittorina Spadi e la figlia Roberta , madre di due figli, tutti testimoni di Geova , non si erano vaccinati. Il padre, 86 anni, è morto venerdì a Prato, dove era ricoverato, un'ora dopo è deceduta la figlia e lunedì anche la madre 80enne.

Una famiglia distrutta in pochi giorni - Nel giro di pochi giorni il virus ha distrutto un'intera famiglia, come racconta il "Giorno". Il padre era al Santo Stefano di Prato, dove si trovava anche la moglie, mentre la figlia Roberta era stata portata all'ospedale di Ponte a Niccheri a Firenze. La famiglia era originaria della borgata di La Secchia, ad Abetone Cutigliano. Roberta abitava con marito e figli a Spignana. Guido Martinelli risiedeva con la moglie a Mammiano, un altro borgo dell'Appennino.

Il sindaco: "Vaccinatevi" - La famiglia era conosciuta perché aveva lavorato a lungo nella ristorazione. Martinelli era un cuoco molto noto in zona, mentre Roberta lavorava in un ristorante all'Abetone. Il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo, ha espresso tutta la sua commozione: "Sono vicino alla famiglia in un momento così difficile e voglio esprimere il dolore di tutti noi perché i parenti si sentano meno soli". Il primo cittadino ha poi lanciato un appello alla comunità: "Dobbiamo vaccinarci, portare la mascherina, rispettare il distanziamento, lavarci spesso le mani per chiudere i conti con questa pandemia".