Covid, morta giovane madre 29enne non vaccinata

Una giovane mamma di Sparanise (Caserta), Morena Di Rauso, è morta di Covid a 29 anni. La donna, che, stando a quanto emerso, non era vaccinata , aveva partorito il 19 novembre. Subito dopo la nascita della figlia, era stata trasferita in un Covid hotel. Il decesso è avvenuto domenica mattina.

A darne annuncio su Facebook il sindaco del vicino comune di Calvi Risorta, Giovanni Lombardi, medico anestesista al Monaldi di Napoli. "La morte di una giovanissima madre che ha appena dato alla luce una piccola - scrive Lombardi - è qualcosa che la nostra mente non è in grado di accettare. Il Covid non fa distinzioni".