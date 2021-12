Carlos Marín morto a 53 anni per Covid: era la star del quartetto "Il Divo"

Il cantante spagnolo Carlos Marín , membro del gruppo internazionale Il Divo , è morto a 53 anni vittima del Covid . Era ricoverato da alcune settimane in un ospedale in Inghilterra, il gruppo aveva cancellato alcuni concerti del tour. "Non ci sarà mai un'altra voce o spirito come Carlos", scrivono i membri del quartetto: lo svizzero Urs Bühler , il francese Sebastien Izambard e l'americano David Miller .

"E' con grande rammarico che vi comunichiamo che il nostro amico è morto. Mancherà ai suoi amici, alla sua famiglia e ai suoi fan mancheranno. Per 17 anni, noi quattro siamo stati insieme in questo incredibile viaggio de 'Il Divo' e ci mancherà. Speriamo e preghiamo che la sua bella anima possa riposare in pace", hanno proseguito sull'account Twitter.

Il gruppo, che mescola l'opera con il pop e interpreta canzoni di generi diversi, ha annunciato all'inizio di dicembre attraverso i social network la cancellazione di alcune performance a causa del ricovero di Marín, ma senza fornire dettagli e facendo riferimento solo al caso come una malattia.

Il 16 dicembre il gruppo ha confermato che Marín era ricoverato al Manchester Royal Hospital nel Regno Unito dall'8 dello stesso mese, dove è stato intubato e in coma indotto dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Il Divo era in tournée in Inghilterra come parte del tour che includeva una tappa in Argentina l'8 maggio per presentare l'ultimo album "For Once In My Life: A Celebration of Motown".

