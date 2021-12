Pordenone, parroco no vax si ammala di Covid e si pente: "Chiedo perdono per la mia ribellione"

Dal Web

"Sento fortemente il desiderio di chiedere scusa e perdono per i miei atteggiamenti di ribellione". Queste sono le parole di don Lelio Grappasonno, parroco di Sant'Odorico di Sacile e di Nave a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Le parole sono contenute in una lettera ai suoi fedeli. Il sacerdote non si era vaccinato, ha preso il Covid e si è pentito.