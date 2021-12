Livorno, no vax rifiuta le cure e muore di Covid: "Non ha voluto essere intubata"

Una 59enne no vax, Letizia Perna , è morta all'ospedale di Livorno dove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. Secondo quanto riporta La Nazione, che cita un medico dell'ospedale, la donna aveva "rifiutato tutte le cure possibili e, all'ultimo, anche di essere intubata per la respirazione assistita in terapia intensiva, quando ormai la situazione era disperata".

Il caso - La donna, un'agente immobiliare, era stata ricoverata una ventina di giorni fa. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina (Livorno), il 17 novembre, vista la positività e la situazione clinica, era stata trasferita prima al reparto Covid dell'ospedale di Livorno, poi a malattie infettive dove è deceduta.

Inizialmente, Perna è stata assistita con la mascherina per l'ossigeno, poi le è stato applicato il casco. Le sue condizioni, però, continuavano a peggiorare. I medici hanno tentato in ogni modo di convincerla a farsi intubare e a farsi trasferire in rianimazione, ma la donna si è rifiutata. "L'intubazione avrebbe potuto salvarle la vita. Era giovane, aveva 59 anni e nessuna co-morbilità. Se fosse stata vaccinata sarebbe stata sicuramente viva, ma non ci ha lasciato nessuna possibilità di provare a salvarla", ha detto un medico dell'ospedale al Corriere della Sera.