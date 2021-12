Alessandria, disse "spero di prendere il Covid": morta operatrice sanitaria No vax

ansa

Un'operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Alessandria è morta di Covid. Lo riferisce il sindacato delle professioni infermieristiche, precisando che la donna era stata sospesa dal lavoro perché non vaccinata. "Mi auguro di prenderlo questo virus. Almeno dico: 'Ok, sono una complottista, una negazionista'", aveva affermato la vittima, 64 anni, in un video postato a novembre. "Piuttosto che morire strisciando, meglio morire in piedi".