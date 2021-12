Contagiato e ricoverato, no vax di Trento rifiuta cure e muore

Afp

Ricoverato per Covid con una grave forma di insufficienza respiratoria un uomo di 50 anni è morto all'ospedale Santa Chiara di Trento per aver rifiutato le cure. L'uomo, un convinto no vax, ha espresso al personale sanitario il proprio convincimento dicendo no, in sede di consenso informato, alle terapie di ossigenazione artificiale che gli avrebbero dato possibilità di sopravvivenza.