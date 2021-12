Miocardite da Covid: morta a Torino hostess di 32 anni non vaccinata

È morta all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino la donna di 32 anni non vaccinata che era ricoverata dal 28 novembre in Rianimazione. Faceva l'assistente di volo e non aveva patologie pregresse. Ha sviluppato una miocardite fulminante e una polmonite riconducibili al virus. Il marito, anche lui positivo al Covid ma asintomatico, ha potuto entrare in reparto per darle l'ultimo saluto.