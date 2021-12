Falsi vaccini, fermati a Palermo un leader No vax e un'infermiera

La Digos di Palermo ha fermato tre persone per false vaccinazioni anti-Covid: per loro le accuse sono di corruzione, falso ideologico e peculato. I fermati sono Filippo Accetta, leader locale del movimento No Vax, Giuseppe Tomasino e Anna Maria Lo Brano, un'infermiera che lavora all'ospedale Civico e fingeva di inoculare i vaccini nell'hub della Fiera del Mediterraneo. I tre chiedevano 400 euro per una falsa vaccinazione.