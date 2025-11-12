Serravalle (Pistoia), parla l'83enne aggredita per una collana: "Ho offerto un bicchiere d'acqua poi sono finita a terra"

A "Mattino Cinque" la testimonianza di Vincenza Lombardi: "Mi hanno salvata i vicini di casa"
© Da video
Il tentativo di truffa, poi l'aggressione e lo scippo. Ai microfoni di "Mattino Cinque" Vincenza Lombardi, 83 anni, racconta il pestaggio avvenuto in pieno giorno, il 7 novembre scorso, davanti alla sua abitazione di Ponte di Serravalle, in provincia di Pistoia. "Ho dolori alle costole ma sono viva", dice la donna appena dimessa dall'ospedale.
Succede tutti in una manciata di minuti. Vincenzina si trovava alla finestra di casa quando dalla strada il malvivente inscena un malore per attirare la sua attenzione. Con la scusa di un tamponamento avvenuto in una zona impervia, l'uomo chiede all'anziana di bere un bicchiere d'acqua e di entrare dentro l'abitazione per stendersi. "Mi ha dato due e tre pugni e io sono caduta, poi ha premuto la mia faccia a terra per staccarmi la collana", dice la donna, rimasta sempre lucida nonostante lo spavento.
Le urla di Vincenzina richiamano l'attenzione del circondario e mettono in fuga il ladro che scappa in auto con un complice. "Qui in campagna non siamo abituati a vedere queste cose, siamo prede facili", spiega l'anziana che aggiunge come l'intervento dei vicini sia stato fondamentale per fermare l'aggressione: "Mi hanno salvata".