Serravalle (Pistoia), parla l'83enne aggredita per una collana: "Ho offerto un bicchiere d'acqua poi sono finita a terra"

Succede tutti in una manciata di minuti. Vincenzina si trovava alla finestra di casa quando dalla strada il malvivente inscena un malore per attirare la sua attenzione. Con la scusa di un tamponamento avvenuto in una zona impervia, l'uomo chiede all'anziana di bere un bicchiere d'acqua e di entrare dentro l'abitazione per stendersi. "Mi ha dato due e tre pugni e io sono caduta, poi ha premuto la mia faccia a terra per staccarmi la collana", dice la donna, rimasta sempre lucida nonostante lo spavento.