Firenze, tabaccaia rapinata per nove volte: "Situazione insostenibile"

"Questi malviventi entrano per chiedere soldi e tutte le volte che mi sono rifiutata hanno spaventato i clienti", prosegue la titolare che conduce l'attività nel cuore del capoluogo toscano in solitaria. La Regina si dice allarmata per le "visite" delle baby gang composte spesso da italiani di seconda generazione. "Entra uno per comprare qualcosa e dopo pochi minuti ne arrivano cinque o sei che svaligiano la merce sul bancone", afferma l'esercente.