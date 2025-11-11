Trento, smantellata rete di furti e spaccio: 23 misure cautelari

Vasta operazione della polizia, coordinata dalla Procura di Trento, in provincia di Trento e nelle città di Roma, Napoli, Palermo e Latina. Gli agenti hanno eseguito 23 misure cautelari nei confronti di persone indagate per associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Eseguite complessivamente 35 perquisizioni. I reati contestati sono complessivamente 201 e riguardano, oltre allo spaccio, numerosi furti registrati soprattutto tra l’estate e l’autunno del 2024.