Trento, smantellata rete di furti e spaccio: 23 misure cautelari

La polizia ha inoltre eseguito 35 perquisizioni in Trentino e in altre città italiane, nell’ambito di un’indagine della Procura di Trento su un’associazione criminale dedita a furti e traffico di droga
© Ansa
Vasta operazione della polizia, coordinata dalla Procura di Trento, in provincia di Trento e nelle città di Roma, Napoli, Palermo e Latina. Gli agenti hanno eseguito 23 misure cautelari nei confronti di persone indagate per associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Eseguite complessivamente 35 perquisizioni. I reati contestati sono complessivamente 201 e riguardano, oltre allo spaccio, numerosi furti registrati soprattutto tra l’estate e l’autunno del 2024.
L’attività investigativa nasce da approfondimenti della Squadra mobile di Trento, con il coordinamento della Procura. Gli accertamenti avrebbero delineato un gruppo strutturato, attivo nei furti in abitazione e nello smercio di droga. L’operazione ha un raggio d’azione nazionale e tocca Roma, Napoli, Palermo e Latina oltre al territorio trentino. Il procedimento ipotizza l’associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli sviluppi investigativi punteranno a definire l’organizzazione interna del gruppo, le responsabilità individuali e gli eventuali collegamenti con altri contesti criminali. Sono in corso verifiche sulla provenienza della refurtiva e sulla filiera dello smercio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono