Cronaca
Operazione coordinata

Trento, smantellata rete di furti e spaccio: 23 misure cautelari

La polizia ha inoltre eseguito 35 perquisizioni in Trentino e in altre città italiane, nell’ambito di un’indagine della Procura di Trento su un’associazione criminale dedita a furti e traffico di droga

11 Nov 2025 - 08:09
© Ansa

© Ansa

Vasta operazione della polizia, coordinata dalla Procura di Trento, in provincia di Trento e nelle città di Roma, Napoli, Palermo e Latina. Gli agenti hanno eseguito 23 misure cautelari nei confronti di persone indagate per associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Eseguite complessivamente 35 perquisizioni. I reati contestati sono complessivamente 201 e riguardano, oltre allo spaccio, numerosi furti registrati soprattutto tra l’estate e l’autunno del 2024.

L’indagine partita da Trento

 L’attività investigativa nasce da approfondimenti della Squadra mobile di Trento, con il coordinamento della Procura. Gli accertamenti avrebbero delineato un gruppo strutturato, attivo nei furti in abitazione e nello smercio di droga. L’operazione ha un raggio d’azione nazionale e tocca Roma, Napoli, Palermo e Latina oltre al territorio trentino. Il procedimento ipotizza l’associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le prossime fasi dell’inchiesta

 Gli sviluppi investigativi punteranno a definire l’organizzazione interna del gruppo, le responsabilità individuali e gli eventuali collegamenti con altri contesti criminali. Sono in corso verifiche sulla provenienza della refurtiva e sulla filiera dello smercio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono

