Pisa, Brumotti minacciato dai pusher mentre documentava lo spaccio in pieno centro

Ancora minacce per l'inviato di "Striscia la Notizia", Vittorio Brumotti. Stavolta, il campione di bike trial si trovava a Pisa per documentare lo spaccio di droga in pieno centro, quando è stato avvicinato da alcuni pusher che si sono rivolti a lui con tono minaccioso.

Il sistema denunciano da Brumotti ha sempre la struttura: un palo in strada e gli spacciatori con le dosi di cocaina alle spalle della stazione. Dopo un primo intervento in mattinata, l'inviato del tg satirico torna anche di sera dove ha un faccia a faccia con uno degli spacciatori, che lo invitano ad andare via inseguendolo: "Sparisci o fai una brutta fine".