Spaccio a Milano, Brumotti torna in Porta Venezia dove era stato aggredito

Vittorio Brumotti torna nel luogo dove alcuni mesi fa è stato preso a bastonate da alcuni spacciatori. L’inviato di “Striscia la Notizia” è di nuovo nella centralissima zona di Porta Venezia a Milano e rileva che nulla è cambiato dalla sua ultima visita: sono ancora tantissimi i pusher che stazionano e offrono droga ai passanti.

Il campione di bike trial mostra alle telecamere la situazione di degrado e per sua fortuna questa volta gli va meglio: per lui solo insulti e gestacci, ma niente botte. Con l’inviato del tg satirico arrivano anche alcune volanti della polizia che perlustrano la zona, sequestrano della droga e portano via alcuni dei presunti spacciatori.