Quando Vittorio Vittorio Brumotti fu aggredito in pieno centro a Milano

Durante la stagione televisiva che si sta per concludere, molte sono state le inchieste di "Striscia la Notizia" che hanno lasciato il segno. Tra i vari servizi mandati in onda dal tg satirico, spiccano quelli dell'inviato Vittorio Brumotti, alla costante ricerca di spacciatori e spazi urbani da restituire ai cittadini. Il servizio più pericoloso in questo 2020 per il noto biker è stato quello girato a Milano, dove stava realizzando un servizio sullo spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro quando è stato colpito con un bastone da uno degli spacciatori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure a Brumotti disteso sull'asfalto, prima del trasferimento all'ospedale Niguarda in codice verde. Nel servizio andato in onda, si vede come l'inviato sia prima stato derubato della sua attrezzatura e poi colpito: "Cercano di intimidirmi, ma non mi fermeranno", ha detto nel servizio l'inviato.