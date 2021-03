Spaccio a Firenze, Brumotti aggredito al Parco delle Cascine

Vittorio Brumotti torna a denunciare le attività di spaccio nelle città italiane e se la vede brutta per l'ennesima volta. L'inviato di "Striscia la Notizia" e la sua troupe documentano quanto avviene al Parco delle Cascine di Firenze e per loro di certo non viene organizzata una festa di benvenuto. Sono decine gli spacciatori che sostano nell'area per vendere cocaina e crack e in molti reagiscono male alla vista del campione di bike trial e delle telecamere.

Gestacci, parolacce e minacce di aggressioni, tanto che Brumotti e gli operatori sono costretti a rifugiarsi di corsa all'interno del loro furgone e a chiamare la polizia. Seguono lunghissimi momenti di tensione: c'è chi reagisce ai poliziotti, chi cerca di nuovo di aggredire la troupe di "Striscia" e chi blocca persino i tram in segno di protesta.