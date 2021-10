Omicidio Ciatti, il padre: "Voglio vedere in faccia l'assassino di mio figlio, per gridargli il mio odio"

"Non vedo l'ora di vederlo in faccia, vedere in faccia questo ragazzo che ha avuto il coraggio a sangue freddo di dare un calcio a Niccolò, seduto a terra fermo e inerme, per uccidere. Ho voglia di vederlo in faccia per gridargli tutto il mio odio". Sono le parole di Luigi Ciatti, il padre di Niccolò, il giovane di Scandicci (Firenze) pestato a morte da un gruppo di ragazzi nel 2017 a Lloret de Mar, in Spagna, dopo che la Germania ha autorizzato l'estradizione del ceceno ritenuto responsabile del calcio che ha determinato il decesso del ragazzo.