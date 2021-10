Omicidio Ciatti, Farnesina: consegnato presunto responsabile

facebook

"La Farnesina esprime grande soddisfazione" per la decisione tedesca di consegnare all'Italia il cittadino russo di origine cecena Rassoul Bissoultanov, ritenuto responsabile dell'assassinio di Niccolò Ciatti. Ciatti, 22enne all'epoca dei fatti, morì in seguito a una violenta aggressione in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, il 13 agosto 2017.