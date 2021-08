Omicidio Ciatti, il ceceno principale indagato arrestato in Germania

facebook

E' stato arrestato in Germania Rassoul Bissoultanov, il ceceno principale indagato per l'omicidio del 22enne Niccolò Ciatti, pestato a morte l'11 agosto del 2017 in una discoteca di Lloret de Mar. in Spagna. L'uomo sarebbe stato fermato dalla polizia tedesca a seguito di un mandato di arresto europeo spiccato dalla Procura di Roma, titolare di un'inchiesta per l'omicidio del 22enne parallela a quella condotta in Spagna, dove a breve si aprirà il processo.