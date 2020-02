M. Carrara, contromano in autostrada: patente ritirata e mille euro di multa a un 90enne

Qualche giorno fa aveva percorso contromano un tratto dell'autostrada A15 vicino a Massa Carrara e, accortosi dell'errore, aveva invertito la marcia per raggiungere la sua destinazione. L'uomo, un 90enne della Lunigiana, è stato ora rintracciato dalla polizia stradale che gli ha ritirato la patente, fermando l'auto, una Opel Agila, per tre mesi e notificandogli 1.000 euro di multa. Una volta in caserma, l'uomo si è scusato per quanto accaduto.