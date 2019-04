Salerno, 80enne va contromano in autostrada: muore dopo lo schianto con un'altra macchina

Un impatto devastante che poteva avere conseguenze anche peggiori. La Fiat Punto, entrata in autostrada contromano allo svincolo di Atena Lucana (Salerno), si è scontrata frontalmente con un'altra auto, un'Audi A4 Station Wagon, i cui occupanti sono rimasti tutti feriti e trasportati presso il vicino ospedale di Polla (Salerno).



L'80enne è deceduto sul colpo: appena entrato in autostrada ha imboccato quella che per gli altri era la corsia di sorpasso. Tre le vetture coinvolte nello schianto ma i feriti più seri sono quelli che erano a bordo dell'Audi. Si tratta di una famiglia di cinque persone. Una di loro è in gravi condizioni. Sono tutti ricoverati presso l'ospedale di Polla.