Le ricerche del piccolo Nicola, anche l'Aeronautica coi termoscanner in azione | I genitori avevano dato l'allarme solo 9 ore dopo la scomparsa

Almeno 200 persone tra soccorso alpino, carabinieri, vigili del fuoco e semplici volontari stanno setacciando il territorio di Palazzuolo sul Senio (Firenze) per cercare il piccolo Nicola Tanturli . Anche l'Aeronautica ha messo in funzione per la prima volta il potente elicottero HH-139B con una speciale termocamera. Ancora non chiari i motivi per cui l'allarme dei genitori è stato dato solo 9 ore dopo la scoperta della scomparsa del bimbo di soli 21 mesi.

Quel buco di 9 ore sull'allarme - Nicola Tanturli vive con la sua famiglia in una cascina in una zona semidisabitata sul Mugello. Lunedì sera era stato messo a letto attorno alle 19 dalla mamma, poco prima si era fatto male cadendo, nulla di grave, qualche capriccio, hanno raccontato. I genitori, assieme all'altro figlio di 4 anni, si erano poi dedicati alle faccende agricole: la sistemazione degli animali, l'orto. Verso mezzanotte sempre la mamma è andata a controllare Nicola e ha trovato il lettino vuoto. Subito i genitori sono usciti di casa per cercarlo. Ma il primo vero allarme, dato ai vigili del fuoco, è arrivato solo la mattina seguente. Nove ore dopo che avrebbero potuto essere utilizzate diversamente. La zona, va detto, è impervia e anche l'uso dei cellulare è difficoltoso. Quindi la speranza di trovarlo da soli potrebbe aver giocato a sfavore. Nicola, dicono i genitori, è un bimbo vispo e potrebbe aver camminato chilometri.

Zona impervia, anche per i soccorritori - Le ricerche sono proseguite tutta la notte e andranno avanti per l'intera giornata. Nuove operazioni sono in corso, coi cani molecolari, coi cani da soccorso e coi volontari. Il territorio è impervio e la vegetazione è molto fitta. Le squadre dei soccorritori si sono già date più cambi. Ci sono pure difficoltà di comunicazione perché la copertura della rete mobile in questa parte dell'Appennino è incompleta e ha molti vuoti lontano dagli abitati. I droni sorvoleranno ancora le aree scoperte, fuori dai boschi, per rilevare eventuali segni del passaggio del bambino.

Il sindaco: "Qui anche i cacciatori di cinghiali hanno difficoltà a camminare" - "Stiamo cercando di capire dove può essere il bambino. Le ricostruzioni di altro tipo non spettano a noi. Lo stiamo cercando dappertutto", dice Gian Piero Moschetti, il sindaco di Palazzuolo sul Senio, vicino a Campanara, nel Mugello. "Questa è un'area di vari chilometri quadrati, piena di boschi, dove addirittura i cacciatori di cinghiali hanno difficoltà ad entrare. E' un'area quasi vergine dal punto di vista della presenza umana. Un'area molto difficile. E noi in quest'area dobbiamo lavorare. Indizi ne abbiamo tantissimi, ma dobbiamo trasformarli in una pista fisica, sul sentiero da seguire. Il bambino si è allontanato da solo: mentre in un ambiente urbano questa è una cosa occasionale, dal punto di vista nostro non lo è", precisa. "Qui siamo una comunità sparsa. Noi abbiamo le porte delle case aperte", conclude.