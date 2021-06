Scompare bimbo di due anni, ricerche in corso nel Fiorentino

Grande preoccupazione nel Fiorentino, dove un bimbo di poco meno di due anni è scomparso da alcune ore nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), comune in mezzo in mezzo ai boschi del Mugello. Ricerche sono in corso da parte di vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto emerso, la zona, dove vive una ristretta comunità di persone tra cui la famiglia del piccolo, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.