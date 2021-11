Giornalista molestata torna al lavoro in diretta tv: "Il patron viola Commisso mi ha chiesto scusa a nome del tifoso"

Tgcom24

"Sono stanca ma sono felice di ritornare a fare il mio lavoro subito dopo quello che è successo", ha detto Greta Beccaglia, tornata davanti alle telecamere dopo essere stata molestata in diretta Tv alla fine del derby Empoli- Fiorentina. La giornalista di Toscana Tv ha svolto il collegamento del pre-gara allo stadio di Firenze, per raccontare Fiorentina-Sampdoria. "Per me l'obiettivo è quello di tornare alla normalità", ha aggiunto, sottolineando che il patron viola "Commisso mi ha chiesto scusa a nome del tifoso".