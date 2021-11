Giornalista molestata a Empoli, la polizia individua il responsabile

Ansa

La polizia ha individuato il tifoso che dopo la partita di Empoli-Fiorentina del 27 novembre ha palpeggiato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia. Il commissariato di Empoli ha incrociato le immagini riprese dalla televisione toscana con altri filmati. Al momento non vengono però presi provvedimenti specifici nei confronti del responsabile perché la polizia è in attesa della denuncia della reporter, non ancora presentata alle autorità.