Forte dei Marmi (Lucca), troppi mendicanti: parroco chiude la chiesa nel giorno di mercato | "I fedeli entrino dalla canonica"

Così quel giorno la chiesa resta chiusa. Con i fedeli che possono accedervi dalla canonica. E' la decisione di don Piero Malvaldi , 73 anni, da 27 parroco di Sant'Ermete, a Forte dei Marmi (Lucca), in Versilia. L'annuncio apparso fuori dalla chiesa, con il quale si comunica lo slittamento dell'Adorazione settimanale al giovedì pomeriggio, è diventato un "caso". "La presenza dei mendicanti era costante soprattutto il mercoledì - racconta il prete - e io non posso essere sempre dentro la chiesa per gestire la situazione. Ho così pensato a una scelta per tutelare i fedeli che hanno necessità di avere un momento di raccoglimento e garantire comunque aiuto a queste persone che possono in ogni caso suonare per ogni necessità. Non ho cacciato nessuno".

Tgcom24

"Molti di questi mendicanti - spiega don Piero a La Stampa - sono in realtà dei professionisti dell'elemosina. Ma quel che possiamo fare per loro, lo facciamo comunque. Tra l'altro, ci sono tanti benefattori che anche in questi giorni hanno fatto donazioni per le persone più svantaggiate. Il punto è che la porta della Caritas è quella là, a 10 metri, mentre questa è la chiesa e in chiesa si viene a pregare".

Inoltre, continua il parroco di Sant'Ermete, "i mendicanti saranno una quindicina, mentre i parrocchiani che riescono a venire una mattina infrasettimanale sono si è no dieci, soprattutto persone anziane. Non è che si siano lamentate, non sono infastidite, ne sono più che altro impaurite". Chiarendo: "Eh, se restavano fuori non avevo neanche il problema. Il fatto è che entrano".

Leggi Anche Racket delle elemosine a Roma: parroco minacciato denuncia rom

La cosiddetta Chiesa del Forte insiste nella provincia di Lucca ma appartiene alla diocesi di Pisa. Si trova nel centro del paese di Forte dei Marmi e fa parte del Vicariato della Versilia, coordinato dallo stesso sacerdote, composto da quattro unità pastorali corrispondenti ai comuni storici del territorio: Stazzema, Seravezza, Pietrasanta e Forte dei Marmi.