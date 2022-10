Roma, sputi e calci a un senzatetto: è caccia al branco

di Gigi Sironi

Un calcio in testa, un altro a ripetizione, il terzo ancora più forte dritto in faccia, l'uomo resta a terra sui sampietrini inerme, come incosciente. Passano 40 lunghissimi secondi in cui nessuno interviene poi un giovane si scaglia contro la baby gang di picchiatori, gli amici lo seguono e scoppia una maxi rissa: maglie bianche contro giubbotti neri, volano colpi finché nel parapiglia la baby gang si allontana e fa perdere le tracce.