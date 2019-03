Firenze, l’intervista a un ex spacciatore di farmaci: “Medicinali tollerati più della droga"

“Striscia la Notizia” torna sul caso delle nuove droghe utilizzate dai giovanissimi, derivate da mix di farmaci e bibite gassate. “Si tratta di un problema sociale, perché il consumo di farmaci è più accettato di quello della droga”, spiega un ex “plug”, nome dato agli spacciatori di medicinali. “Ho avuto problemi anche legali, non lo rifarei – spiega l’uomo, rimasto nell’anonimato – capitava di spacciare anche ai minori”.



Secondo la ricostruzione, veniva contattato dai ragazzini tramite Instagram. “Ma la cosa peggiore è che il mondo degli adulti sembra non saperne nulla”, spiega l’inviata Chiara Squaglia, che ha intervistato a Firenze diverse persone ignare del problema. Problema che, però, è ben conosciuto dai giovanissimi: “Se ne parla in tante canzoni trap e rap”, spiegano alcuni ragazzi, riferendosi in particolare al brano “Plug Walk” di Rich The Kid.