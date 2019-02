Sequestro Nas, trovata nuova droga killer: più economica dell'eroina

Individuata per la prima volta, la nuova droga presenta una struttura simile al farmaco sedativo Fentanyl ma con effetti molto più devastanti per l'organismo. Proveniva dell'estero ed era contenuta in un plico postale indirizzato in una città del centro Italia: è stata intercettata tramite accertamenti sul web grazie a un'operazione di intelligence che ha visto come protagonisti i militari dei Nas. Economica e letale, secondo gli investigatori, "in confronto l'eroina è quasi 'acqua fresca', anzi, proprio per la sua economicità, in alcuni casi viene venduta dai pusher a giovani conviti di comprare eroina".



La diffusione di nuove droghe sintetiche che continuamente appaiono sui mercati necessita di un'attività investigativa costante e complessa. Si tratta infatti di sostanze dalla struttura molecolare molto simile a quella del Fentanyl ma ogni volta leggermente diversa. Di qui la difficoltà di individuarle e l'importanza del nuovo sequestro. "La chiamano impropriamente 'eroina sintetica'- ha spiegato il Comandante dei Nas, Generale Adelmo Lusi - per il tipo di effetto psicotropo simile, ma dal punto di vista della tossicità è molto peggio: con 25 milligrammi di eroina ci si sballa, con 25mg di simil-fentanyl si muore".



Le indagini sono partite da ricoveri per overdose in ospedale, in cui arrivavano ragazzi che non rispondevano al trattamento disintossicante per l'eroina. La nuova sostanza verrà ora segnalata per l'inserimento tra le tabelle ministeriali degli stupefacenti prevista dal Dpr 309/1990.