Droga, sequestrati in container nel porto di Livorno 650 kg cocaina

Quasi 650 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla guardia di finanza e dall'Agenzia delle Dogane nel porto di Livorno: divisa in 582 panetti, la droga era in 23 borsoni nascosti all'interno di un container di caffé. Si tratta di uno dei più importanti sequestri degli ultimi dieci anni, al quale si è arrivati grazie all'analisi delle spedizioni ritenute a rischio, in particolare quelle provenienti da Paesi del centro e sud America.

La droga, divisa in 582 panetti, era in 23 borsoni nascosti all'interno di un container contenente caffè. Il container era a bordo di una nave portoghese proveniente da Algericas, in Spagna. Il caffè avrebbe dovuto, nelle intenzioni dei trafficanti, impedire ai cani antidroga di sentire l'odore della cocaina.Ma così non è stato.



Scovata grazie all'analisi dei carichi a rischio - Secondo le fiamme gialle si tratta di uno dei più importanti sequestri degli ultimi dieci anni, al quale si è arrivati grazie all'analisi delle spedizioni ritenute a rischio, in particolare quelle provenienti da Paesi del Centro e Sud America. Il sequestro, sottolineano gli investigatori, è il frutto del lavoro di coordinamento da tempo portato avanti dalle due procure e delle indagini e delle analisi di rischio che la guardia di finanza e l'Ufficio delle dogane di Livorno hanno condotto sul territorio, in particolare nell'area industriale portuale della città.



Salvini: grazie e nome italiani - - "Porto di Livorno, sequestrati 650 chili di droga dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle Dogane. Un'operazione enorme. Grazie a nome di tutti gli italiani". Lo ha detto tramite i social il ministro dell'Interno Matteo Salvini.