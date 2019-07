Firenze, getta acqua bollente sul cane del coinquilino: denunciata

Una ragazza cinese di 25 anni a Firenze ha gettato acqua bollente sul cane del suo coinquilino, un connazionale che si trovava fuori città. Infastidita dalla presenza del cocker nero che l'amico aveva lasciato solo in casa, la donna ha posizionato il cane nella vasca da bagno compiendo il gesto crudele. La ragazza è stata denunciata per danneggiamento di animale altrui.

Il caso è accaduto a fine maggio, quando la giovane, rimasta sola in casa, ha iniziato a minacciare il proprietario del cane con alcuni messaggi. "Se non torni subito a casa, sistemo il tuo animale", avrebbe scritto la donna, che ha poi deciso di agire senza attendere il ritorno dell'amico. Quando il coinquino è rientrato nell'abitazione, ha trovato il cane che guaiva di dolore, urinando e defecando nella vasca da bagno. L'uomo spaventato è corso in una clinica dove il cocker è stato ricoverato d'urgenza in terapia intensiva.



Dopo mesi di indagini, i Carabinieri di Firenze hanno accertato le responsabilità della donna, che è stata così denunciata.