Usa, bambino di 9 anni raccoglie 90mila dollari per comprare giubbotti antiproiettili ai cani poliziotto

Brandy Snakovsky è un bambino di 9 anni dell'Ohio che ha sempre sognato di diventare un ufficiale della polizia. Guardando uno dei suoi polizieschi preferiti in tv, Brandy si è accorto che tutti i cani poliziotto non indossavano i giubbotti antiproiettili al contrario dei loro colleghi umani. Così il bimbo ha creato l'organizzazione no profit "Brandy's K9 Fund" per raccogliere i fondi per proteggere i poliziotti a 4 zampe: ha ricevuto 90mila dollari di donazioni.