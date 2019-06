California, cane poliziotto torna a camminare dopo quattro operazioni

Ha affrontato quattro delicatissime operazioni alla colonna vertebrale e contro ogni previsione è tornato a muoversi. Non è la trama di un film, bensì la meravigliosa storia di Hondo, un cane poliziotto impegnato dal 2013 nella contea di San Luis Obispo, in California. All'animale erano stati riscontrati problemi legati all'ernia del disco e, secondo gli esperti, le possibilità di rivederlo camminare erano davvero minime.



A fare la differenza sembra essere stata proprio la forza di volontà di Hondo, che dopo ben quattro interventi chirurgici ha utilizzato un deambulatore per tornare a muoversi, lasciando tutti a bocca aperta.