Spagna, dimenticato al caldo rischia di morire: cane salvato dai pompieri

I propietari lo hanno dimenticato fuori al balcone e il cane ha rischiato di morire per il forte caldo. E' successo a Palma di Maiorca, in Spagna. Il bulldog francese è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno bagnato e spostato al fresco. Adesso il cane è stato trasferito dal veterinario per tutte le cure del caso, ma è fuori pericolo.