Firenze, la donna sfregiata dalla mamma di Kata: "La bambina non c'entra"

Intervenuta a "Pomeriggio Cinque" la donna ferita ha raccontato quanto accaduto quella sera: "Vado nel bagno della discoteca con mia suocera e le mi ha fatto questo - ha detto mostrando i segni delle cicatrici sul volto -. Questi segni non si riescono a fare con le unghie. Mi sono spaventata nel vedere tanto sangue e ho chiamato la mia amica per dirle: chiama l'ambulanza.La sua bambina non c'entra niente in questa storia, io non so dove sta".

Dopo l'aggressione, 20 giorni di prognosi La 21enne che ha denunciato Katherine Alvarez è stata aggredita con un coltello al volto ma le forze dell'ordine non hanno trovato l'oggetto contundente. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso, con una prognosi di 20 giorni.