Estate italiana, una giornata al mare costa circa il 20% in più rispetto agli anni precedenti

L'affitto giornaliero di

un ombrellone in spiaggia

costa a una famiglia italiana circa il 20% in più

Lido di Camaiore

rispetto agli anni precedenti. A parlarne a "Mattino Cinque News" è il proprietario di uno stabilimento balneare sul, una delle mete balneari più apprezzate dai toscani. "A giugno la spesa è di 25 euro al giorno, mentre a luglio e agosto sale a 30 euro. Stiamo andando dietro al mercato. Le attrezzature per il mare sono aumentate e di conseguenza non possiamo che adattarci anche noi ai nuovi costi".

Non sono solo i costi degli

ombrelloni, sdraio e lettini

servizio ristorazione

Canale 5

costo dell'energia elettrica

ad aumentare (circa del 30% in più rispetto agli anni precedenti) ma anche ilin spiaggia. "Un caffè nel mio stabilimento costa un euro e venti centesimi - interviene il proprietario di Bagno Sirena (LU) alle telecamere della trasmissione di- le materie prime sono alle stelle per non parlare del: lo scorso anno, in questo periodo, la mia bolletta era di cinquemila cinquecento euro, quest'anno nel mese di marzo ho pagato più di novemila euro".