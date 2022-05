Sport, bastano 10 minuti al giorno per salvare il mare: come fare

In vista della Giornata mondiale degli oceani , che cade ogni anno l’8 giugno, torna un’iniziativa che incoraggia la comunità globale degli sportivi a trasformare gli allenamenti in un contributo reale a favore dell’ambiente. La Run for the Oceans 2022 prevede quest’anno anche nuove discipline per essere sempre più inclusiva ma, soprattutto, un’azione concreta davvero alla portata di tutti .

Dal 2017, la Run for the Oceans di adidas e Parley ha riunito a livello mondiale più di 8,2 milioni di runner, che hanno percorso in totale oltre 81,7 milioni di chilometri

È possibile iscriversi su adidas.com/runfortheoceans e partecipare alla Run for the Oceans dalla app adidas Runtastic o su Joyrun, Codoon, Yeudongquan o Strava

Run for the Oceans 2022: fino all’8 giugno prossimo, adidas chiama a raccolta gli sportivi di tutto il mondo

Giornata mondiale degli oceani 2022: l’iniziativa di adidas e Parley for the Oceans

COME SI PARTECIPA

contributo di chiunque e ovunque nel mondo

per ogni dieci minuti

prima che raggiungano gli oceani

- Organizzata da adidas e dal suo partner di lunga durata Parley for the Oceans, la Run for the Oceans intende promuovere un cambiamento effettivo avvalendosi del. Per aderire ed essere parti attive, è possibile iscriversi fino all’8 giugno prossimo su adidas.com/runfortheoceans e partecipare dalla app adidas Runtastic o su Joyrun, Codoon, Yeudongquan o Strava. Da qui,dell’attività prescelta – dalla corsa, al tennis, al calcio – registrati dai partecipanti, Parley ripulirà spiagge, isole remote e coste da rifiuti equivalenti al peso di una bottiglia di plastica,(fino a un massimo di 250 mila kg).





UN IMPEGNO GLOBALE

più di 8,2 milioni di runner

realmente contribuire a ripulire gli oceani

il poliestere vergine con quello riciclato

- Dal 2017, la Run for the Oceans ha riunito a livello mondiale, che hanno percorso in totale oltre 81,7 milioni di chilometri. “Chiamando all’appello la comunità degli sportivi possiamo ispirare un intervento concreto contro i rifiuti plastici, assicurando ai partecipanti un’esperienza in cui le loro azioni e la loro passione per il movimento possano”, sottolinea Katja Schreiber, Vicepresidente senior della divisione Sustainability di adidas. Dall’inizio della partnership nel 2015, adidas ha realizzato oltre 50 milioni di paia di scarpe, di cui 18 milioni solo nel 2021, in Parley Ocean Plastic, un materiale ricavato dai rifiuti raccolti sulle spiagge e nelle zone costiere prima che potessero contaminare gli oceani. “È importante che gli impegni del nostro brand riflettano la situazione che stiamo affrontando – spiega ancora Katja Schreiber – ed è per questo che abbiamo fissato l’obiettivo ambizioso di sostituire ogniqualvolta possibilenei nostri prodotti entro il 2024”.