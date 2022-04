Moda e sostenibilità, una collezione di borse dalle reti da pesca

Si possono acquistare online e l'intero ricavato sarà devoluto alla realizzazione di un laboratorio artigianale che si propone di dare nuova vita agli scarti ritrovati nelle acque di Mazara del Vallo, nel Trapanese. Si chiama "Risacca x Giglio.com: Proudly re-made in Mediterraneo", il progetto sostenibile di Giglio.com, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale. Ecco, più nel dettaglio, di cosa si tratta.

- Le eco-bags, realizzate in collaborazione con Risacca - un progetto di economia circolare che ha l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente marino attraverso il recupero e il riciclo delle reti da pesca - sono acquistabili dai clienti attraverso la piattaforma della società. L’intero ricavato sarà devoluto proprio al progetto Risacca Lab, con l’obiettivo di produrre nuovi prodotti e oggetti di uso quotidiano, dando una seconda vita agli scarti ritrovati in mare.

-"Da sempre ispirati dal Mediterraneo, Risacca x Giglio.com è la sintesi dei valori che più rappresentano le nostre radici: sostenibilità ambientale e inclusività sociale. Ogni anno nella sola Mazara del Vallo (Trapani) vengono- ha spiegato Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio.com -. Grazie alla collaborazione con Risacca stiamo contribuendo al loro riciclo e a realizzare il primo laboratorio artigianale nel cuore del Mediterraneo,".

- Quello di Risacca sarà il primo laboratorio specializzato nel riuso e riciclo delle reti da pesca a Mazara del Vallo (Trapani), pensato comedove artigiani e operatori locali si occupano di curare ogni fase di rigenerazione del prodotto, trasformando gli scarti in oggetti di arredo e di design. "Siamo entusiasti di presentare insieme a Giglio.com questa capsule collection fatta in, frutto della ricerca svolta insieme a pescatori e artigiani della comunità di Mazara del Vallo per la salvaguardia del mare - hanno spiegato Carlo Roccafiorita, Federica Ditta e Cristiano Pesca, i fondatori di Risacca -. Questi prodotti sono sintesi della nostra missione nel mondo, dove l’economia circolare esercitata con un approccio inclusivo può generare".