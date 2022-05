Moda e sostenibilità: come diventare volontari per ripulire il mare

Anche quest’estate tutti i clienti Calzedonia avranno modo di diventare volontari e dare il proprio contributo pere la bellezza del Mar Mediterraneo partecipando alla nuova edizione del Tour Plastic Free del WWF, pilastro della sua campagna GenerAzione Mare, rivolta alla tutela del Capitale blu. Visto il successo dell’iniziativa nel 2021 , il brand torna così a collaborare con il Fondo Mondiale per la Natura.

Previsto anche un progetto di ricerca in collaborazione con l’Università delle Marche, per valutare il rilascio di microplastiche nelle fasi dalla produzione all’utilizzo dei costumi da bagno Calzedonia

Presso l’Oasi Alberoni, al Lido di Venezia, diverse squadre si sono sfidate per pulire la spiaggia sia da rifiuti sia da microplastiche

Lo scorso 28 aprile l’azienda ha coinvolto più di 300 dei propri dipendenti da tutta Europa in un’esperienza sul campo in collaborazione con WWF Italia

Moda e sostenibilità: Calzedonia, un’iniziativa per ripulire le spiagge

- Grazie ad un portale ad hoc sul sito WWF Italia sarà, infatti, possibile iscriversi admessi in campo dai suoi attivisti lungo tutta la penisola fino ad agosto 2022. Quest’anno l’organizzazione non governativa punta adi territorio italiano, soprattutto spiagge, dai rifiuti, raddoppiando l’obiettivo dello scorso anno. Il brand Calzedonia, inoltre, si è impegnato da solo a pulire un metro quadrato di spiaggia. Altra grande novità di questa estate sarà anche l’avvio di un’iniziativa di Citizen science, che consente a tutti di. Ai clienti del marchio verranno fornite (tramite newsletter, nei negozi e sul sito del WWF Italia) delle linee guida da seguire per realizzare un monitoraggio sull’inquinamento da microplastiche nelle spiagge italiane e comunicare i dati raccolti a WWF Italia tramite la compilazione di un questionario online.

UN ALTRO GESTO CONCRETO

punto raccolta per bikini e vecchi costumi da bagno

- Tra le iniziative importanti portate avanti da Calzedonia c’è anche il Progetto riciclo: a partire dal 13 maggio prossimo i negozi del brand saranno dotati di un(anche di altri marchi), che potranno così trovare nuova vita. Circa la metà dei capi raccolti verranno, infatti, riciclati per creare nuovo filato sintetico.