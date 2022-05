Livemmo (BS), 200 abitanti e 20 milioni dal Pnrr

Meno di

200 abitanti

20 milioni di euro

Brescia

Livemmo

fondi europei

Pnrr

comuni italiani

e un assegno in arrivo da. Questa è la storia del paesino in provincia di, che grazie al suo sindaco è riuscito a ottenere iper incentivare i giovani e il turismo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () potrà dunque essere utilizzato anche per finanziare la rinascita dei piccoliche negli anni si sono spopolati.

Il progetto di recupero, che ha come punto principale la creazione di un albergo diffuso nei vecchi edifici del

borgo di Livemmo

Giovanmaria Flocchini

regione Lombardia

118mila euro

169 abitanti

Valle Sabbia

, è stato presentato dal primo cittadinoed è arrivato al primo posto fra i bandi nella, ottenendo in questo caso, una somma pari a circaa testa per ciascuno deidel piccolo comune della

Dal paese negli anni quasi tutti i

giovani

sono andati via ma c'è anche chi, a distanza di anni, ha scelto di tornare. "Ho studiato lingue e viaggiato molto - racconta una ragazza alle telecamere dell'inviata di "Stasera Italia" - eppure ho deciso di tornare e fermami qui a Livemmo".